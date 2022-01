Dal 1. febbraio migliaia di persone resteranno senza certificato Covid

BERNA - Se siete in possesso di un certificato Covid, presto potrebbe giungere alla scadenza. Dal prossimo 1. febbraio, il periodo di validità dell'attestazione sarà infatti ridotto da 365 a 270 giorni. Lo ha deciso la scorsa settimana il Consiglio federale, in modo da continuare a garantire il riconoscimento del certificato anche nell'Unione europea.

All'inizio di febbraio la modifica interesserà tutte quelle persone che hanno ricevuto la seconda dose (o che sono guarite) prima del 6 maggio 2021. E che negli scorsi mesi hanno scelto di non fare il richiamo. Si tratta di migliaia di cittadini, secondo le stime di alcuni cantoni che si preparano a un aumento delle richieste per il cosiddetto booster. Come riferito dalla Aargauer Zeitung, a San Gallo si prevede che il certificato giungerà a scadenza per 40'000 persone. Nel Canton Berna si parla invece di 18'000.

I Cantoni non hanno cifre precise sul numero di vaccinati a cui è stata somministrato il richiamo. Ma a livello nazionale si stima che la riduzione della validità del certificato Covid toccherà centinaia di migliaia di cittadini.

Negli scorsi giorni il ministro della sanità aveva comunque detto, in un'intervista pubblicata da Schweiz am Wochenende, che la necessità di un certificato Covid «sembra arrivare alla fine». Ma non aveva fatto previsioni più precise. Tutto dipende dall'andamento della situazione epidemiologica.