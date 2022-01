Era un pericolo per l'uomo, abbattuto un lupo

COIRA - Nella notte tra il 19 e il 20 gennaio le autorità grigionesi hanno abbattuto un lupo nella Surselva superiore. Era da tempo che il lupo era sotto osservazione da parte degli uomini della caccia. Ultimamente si era fatto notare un po' troppe volte, avvicinandosi a diversi nuclei abitativi tanto che le autorità lo hanno definito come "potenzialmente pericoloso per l'essere umano". A nulla sono valsi i tentativi di dotare l'animale di un trasmettitore di telemetria o di disturbarlo con proiettili di gomma.

La scorsa domenica mattina, ad esempio, intorno alle ore 6:15 si è verificato un incontro in occasione del quale il lupo ha seguito inosservato una persona e infine per diverso tempo è rimasto a due metri da lui prima di dirigersi verso il paese. L'abitudine evidentemente crescente di non temere l'uomo è stato giudicato allarmante dalle autorità. Da qui la decisione di applicare la clausola generale di polizia: ovvero ucciderlo. L'animale è stato abbattuto nelle immediate vicinanze di un paese e successivamente trasportato al centro di medicina veterinaria dei pesci e degli animali selvatici Fiwi di Berna per ulteriori esami. L'analisi genetica sarà effettuata presso il laboratorio di biologia della conservazione dell'Università di Losanna.