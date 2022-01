Cinque misure per migliorare la gestione dei dati sanitari

BERNA - La gestione dei dati nel settore sanitario ha mostrato lacune durante la prima fase della pandemia di Covid è dovrà quindi essere migliorata. Un rapporto, di cui ha preso atto oggi il Consiglio federale, propone cinque misure concrete in questo ambito. I dipartimenti interessati sono stati incaricati di elaborare proposte entro luglio.

Il sistema sanitario è caratterizzato da numerosi attori e regolamenti e da prestazioni che determinano la futura qualità di vita dei pazienti, scrive il governo in un comunicato odierno. Nel trattamento dei dati bisogna quindi tenere conto della qualità, della protezione, della sicurezza e della relativa urgenza. Per migliorarne la gestione, bisogna di conseguenza adottare un punto di vista globale.

Per raggiungere questo scopo, in primo luogo il Dipartimento federale dell'interno (DFI) dovrà elaborare, assieme al Servizio sanitario coordinato (SSC), i requisiti per un registro nazionale delle strutture sanitarie ospedaliere, coinvolgendo anche i cantoni. Questo registro fornirà le basi per migliorare lo scambio di informazioni tra gli attori del settore ospedaliero, la Confederazione e i cantoni, spiega il Consiglio federale.

Il DFI dovrà pure presentare - con il SSC e la Cancelleria federale (CF) - una strategia per identificare in modo completo e univoco gli attori del sistema sanitario. Per questo è necessario creare i presupposti organizzativi, giuridici e tecnici.

La terza misura prevede che il SSC sviluppi strategie su come svolgere in un unico luogo i processi di notifica dei dati alle autorità, in collaborazione con il DFI, la Cancelleria e i cantoni. Dovrà inoltre accertare quale tecnologia permette di minimizzare gli oneri per la trasmissione dei dati.

Come quarto punto il DFI dovrà sviluppare ulteriormente i processi di analisi dei dati, insieme al SSC e al Dipartimento federale delle finanze (DFF). Il Centro di competenza per la scienza dei dati, dell'Ufficio federale di statistica, dovrà essere organizzato in modo tale da avere un'infrastruttura utilizzabile congiuntamente e instaurare lo scambio di dati e di conoscenze.

Infine il DFI e la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità dovranno creare un gruppo di esperti per una gestione globale dei dati sanitari. Per velocizzare la digitalizzazione, gli organi esistenti saranno integrati nel nuovo gruppo o sciolti.