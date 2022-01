Il presidente della CFV teme per l'approvvigionamento del Paese

BERNA - Secondo il presidente della Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) Christoph Berger, la variante Omicron del coronavirus minaccia l'approvvigionamento generale in Svizzera. Non è solo negli ospedali che si profilano problemi, ha detto durante l'emissione Samstagsrundschau della radio della Svizzera tedesca SRF. A suo avviso la crisi non può essere gestita solo con vaccinazioni e dosi di richiamo.

La situazione rischia di sfuggire di mano, ha avvertito Berger. Se il numero di nuove infezioni raddoppiasse ogni due o tre giorni, raggiungeremmo cifre che renderebbero tutto difficile, non fosse altro che per la carenza di personale.

Questa è una nuova dimensione, ha sottolineato. Di conseguenza, il numero di ricoveri non è più l'unico criterio da considerare. La vaccinazione è solo una misura e altri passi sono necessari. Berger, pediatra al Kinderspital di Zurigo, non ha però voluto formulare raccomandazioni politiche concrete. Questo è un compito del Consiglio federale e dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), ha sostenuto.

A livello personale, nella situazione attuale, intende evitare i grandi eventi, ha detto il medico dell'ospedale pediatrico zurighese. Si tratta di una questione di responsabilità individuale: "Non si deve fare solo quello che dice il Consiglio federale". Le misure di protezione come il mantenimento delle distanze o la mascherina protettiva sono sufficientemente note.

Booster per tutti: solo soluzione di emergenza

Berger è stato duramente criticato nelle ultime settimane in relazione alle vaccinazioni di richiamo. Soprattutto perché la raccomandazione per il cosiddetto booster è arrivata più tardi in Svizzera che in Israele, per esempio.

Il presidente della CFV ha spiegato che c'è una grande differenza in questa questione se l'obiettivo è di proteggere l'individuo da un decorso grave della malattia o l'intera popolazione dalla diffusione del virus.

Col senno di poi, la CFV avrebbe potuto raccomandare la vaccinazione di richiamo per la popolazione di oltre 65 anni due o tre settimane prima, ha ammesso Berger. Ma non appena è diventato chiaro in autunno che in questa fascia di età molte persone rimanevano esposte alla malattia malgrado la vaccinazione, la reazione è stata rapida.

Per quanto riguarda il booster per la popolazione generale, secondo il pediatra, bisogna fare una distinzione. Una prima o una seconda dose di richiamo ha senso dal punto di vista epidemiologico. A lungo termine, tuttavia, la vaccinazione dovrebbe servire a proteggere dalle forme gravi di Covid-19, ha affermato.

Speranza per futura immunità collettiva

A un certo punto, nella popolazione apparirà un'immunità collettiva, prevede Berger. Le vaccinazioni di richiamo sarebbero quindi necessarie solo per le persone che sono particolarmente a rischio.

Berger ha ribadito che la decisione di vaccinare i bambini deve essere individuale. Non è possibile colmare le lacune di vaccinazione negli adulti vaccinando i fanciulli e gli adolescenti. In ogni caso, è molto importante per lo sviluppo dei bambini che le scuole rimangano aperte.