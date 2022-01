Feste movimentate per Rega e AirZermatt

BERNA - Nei giorni di festa fra Natale e Capodanno la Rega è dovuta intervenire con 400 voli di soccorso. Si tratta di una cifra leggermente superiore a quella dell'anno scorso, e lievemente inferiore al 2019/20.

Le chiamate alla Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega) hanno riguardato tutto lo spettro d'interventi possibile, si legge in un comunicato odierno. Si va dalle malattie acute ai trasporti fra un ospedale e l'altro, fino a incidenti stradali o riguardanti gli sport invernali.

Anche le squadre di soccorso di Air Zermatt hanno avuto il loro da fare: fra il 24 dicembre e il 3 gennaio sono state costantemente sollecitate, viene reso noto in una nota pubblicata oggi. Per garantire un servizio efficiente, fino a cinque elicotteri si trovavano in volo simultaneamente. In totale sono stati effettuati 117 voli e 65 interventi in ambulanza.