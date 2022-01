Uscito dalla terapia intensiva: «È stato uno shock»

BADEN - «Non avrei mai immaginato di poter vivere qualcosa di simile. Ho avuto molta fortuna, dei bravi medici e un buon supporto, e grazie a ciò oggi sono ancora qui».

Sono queste le parole, emozionanti, di un 50enne che ha raccontato in un video la sua esperienza in terapia intensiva in seguito ad un infezione da Covid. Senza essere vaccinato, poiché aveva paura dell'inoculazione.

Una testimonianza che è stata condivisa dall'Ospedale cantonale di Baden, che ha pubblicato il video «per espresso desiderio del paziente», anche per mostrare i rischi che si possono correre prendendo il virus senza essere vaccinati.

Nel video ha preso la parola anche un dottore del nosocomio, che ha spiegato come questo non sia l'unico caso simile, e che ha illustrato quanto sia difficile la fase di recupero dopo un decorso grave, una ripresa che va fatta passo per passo, con il rischio di una ricaduta dietro a ogni angolo.

«La vita è un dono», ha dichiarato il 50enne, ansioso di raccontare la sua storia e di arrivare a molte persone: «Riflettete bene su quello che fate».