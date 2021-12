Nonna e nipote investite da un gatto delle nevi: «Era un passaggio pericoloso»

FIESCH - È stata una vigilia di Natale da incubo per il comune vallesano di Fiesch. Venerdì intorno alle 17 una donna di 73 anni e la nipotina di 2 sono infatti state investite da un gatto delle nevi che stava procedendo in retromarcia per introdursi in un deposito di veicoli. La prima è morta sul luogo dell’incidente, mentre la piccola si trova in ospedale in gravissime condizioni. Ma è emerso solo ora che passare davanti al deposito dei veicoli in cui si stava infilando il grosso mezzo è d’obbligo per i residenti che si recano a buttare la spazzatura, e che, come riporta il Blick, qualcuno aveva già segnalato alle autorità comunali il potenziale pericolo.

L’associazione IG Fiescheralp, che si occupa di rappresentare gli interessi degli abitanti della zona, ha dichiarato infatti di aver più volte avvertito il Comune rispetto alla criticità del passaggio in questione, senza essere ascoltata. «L’IG Fiescheralp ha sollevato per la prima volta il tema dell’accesso inadeguato nel 2009», ha scritto in una nota il Presidente dell’associazione Peter Koch. «L’IG ha ripetutamente sottolineato il problema in una lettera al Comune e nelle riunioni di coordinamento con quest’ultimo e le funivie. Purtroppo i nostri input sono stati bloccati o, come nella primavera del 2021, non hanno avuto risposta».

L’IG chiede ora alle autorità di fare tutto il possibile per assicurare «che un evento così terribile non possa ripetersi», con la messa in sicurezza del passaggio al deposito di veicoli.

«Siamo profondamente colpiti dall’incidente ed esprimiamo le nostre condoglianze ai parenti, con i quali siamo in stretto contatto», ha invece dichiarato Valentin König, CEO della società proprietaria del gatto delle nevi Aletschbahnen. Il 22enne alla guida del mezzo sta ora ricevendo sostegno psicologico.