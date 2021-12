No, per vaccinati e non vaccinati il rischio di ricovero non è uguale

Un video dell'Ufficio federale della sanità pubblica spiega come interpretare i dati sulle ospedalizzazioni

Tra il 15 novembre e il 12 dicembre 2021, in Svizzera si è reso necessario il ricovero in ospedale per Covid di 877 persone vaccinate e 1'503 non vaccinate. Insomma, da questi dati sembra che i rischi siano praticamente gli stessi, che si sia vaccinati o meno. Ma non è così. E l'Ufficio federale della sanità pubblica fa chiarezza, spiegando come interpretare i dati in un video pubblicato oggi su Twitter (e allegato a questo articolo).