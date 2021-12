In Svizzera altri 9'941 casi e 42 decessi in ventiquattro ore

BERNA - Quali saranno le odierne decisioni del Consiglio federale in relazione alla situazione pandemica nel nostro paese? La scorsa settimana erano stati posti in consultazione più provvedimenti, tra cui l'introduzione a livello nazionale della regola delle 2G, con accesso consentito in cinema, teatri, ristoranti e così via solo ai vaccinati e ai guariti. Ma si parla anche di obbligo di telelavoro e di limitazioni negli incontri privati.

Nell'attesa della conferenza stampa della Confederazione (in programma alle 15.30), le autorità sanitarie federali hanno pubblicato il consueto bollettino giornaliero relativo all'andamento della pandemia. Nelle ultime ventiquattro ore si segnalano 167 nuovi ricoveri e 42 decessi legati al coronavirus. I nuovi casi positivi sono invece 9'941. Su 71'965 test-Covid effettuati, il 13,8% è risultato positivo.

Dall'inizio della crisi sanitaria (che nel nostro paese risale al 25 febbraio 2020), in Svizzera si contano complessivamente 1'175'671 casi confermati in laboratorio, 37'813 ospedalizzazioni e 11'594 decessi.

Attualmente, a livello nazionale le unità di terapia intensiva sono piene all'82,7% della capacità. Il tasso di occupazione relativo ai pazienti Covid è del 34,2%.

La situazione in Ticino - Anche in Ticino il numero dei nuovi casi positivi resta alto. Nelle ultime ventiquattro ore ne sono stati accertati 266. Si segnala inoltre un altro decesso legato al Covid-19, che arrivano così a quota 1'030 dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Nelle strutture sanitarie del nostro cantone si contano attualmente 95 pazienti Covid (-7 rispetto a ieri), di cui sedici in terapia intensiva (+2).

La variante Omicron - Attualmente c'è preoccupazione per la diffusione della nuova e più contagiosa variante Omicron del virus. Per rallentare la sua diffusione, di recente anche la Confederazione ha introdotto ulteriori restrizioni alle frontiere.

Ieri, l'accertamento di una persona positiva alla variante che aveva assistito al derby Ambrì Piotta-Lugano dello scorso venerdì ha fatto scattare «la necessità di proporre uno screening esteso a tutte le persone presenti nel settore spalti» durante la partita. Le autorità sanitarie cantonali hanno invitato tali persone a sottoporsi a un test, il cui costo sarà assunto dalla Confederazione.