Lupo morto in Vallese, probabilmente è stato investito

SION - Un lupo è stato ritrovato morto sabato sera in Vallese, nella Val d'Anniviers. Il corpo è stato trasferito al Tierspital di Berna per determinare ufficialmente le cause del decesso, ma tutto porta a un incidente stradale. Si tratta del secondo lupo in meno di tre settimane rinvenuto privo di vita nel cantone.

«Numerosi indizi fanno credere che l'animale sia stato colpito da un veicolo», ha dichiarato oggi Nicolas Bourquin, capo del servizio della caccia, della pesca e della fauna, all'agenzia Keystone-ATS, confermando un'informazione della "Walliser Bote". «Non vi è nulla che lasci supporre qualcosa di diverso da un incidente», ha aggiunto.

Se questa tesi dovesse trovare conferme, salirebbero a due i lupi vittime della strada in questo periodo in Vallese. Il 25 novembre scorso infatti un altro esemplare era stato ritrovato morto nel bosco di Finges, sul territorio comunale di Leuk, a qualche passo dalla cantonale. L'autopsia aveva rivelato che ad ucciderlo era stata un'automobile.

Tale fenomeno potrebbe spiegarsi con il periodo dell'anno. «In inverno, le prede scendono in valle e il lupo le segue. La probabilità che si ritrovi più vicino alle vie di comunicazione è quindi forse più elevata», analizza Bourquin.