Vaccino alle elementari, raccomandazione in arrivo

BERNA - Dovrebbe essere solo una questione di giorni prima che i bambini di scuola elementare in Svizzera possano essere vaccinati contro il coronavirus. La commissione federale per le vaccinazioni (CFV) e l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) prevedono di pubblicare nei prossimi giorni raccomandazioni in questo senso.

Lo ha annunciato alla SRF Christoph Berger, presidente della CFV. In un video pubblicato online oggi, Berger afferma che la questione sarà regolata la settimana prossima.

La CFV accoglie con favore la decisione di Swissmedic di approvare un vaccino per i bambini dai cinque agli undici anni, aggiunge Berger. L'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici ha annunciato ieri sera che il vaccino di Pfizer-BioNTech è stato approvato per i bambini dai cinque agli undici anni e ha definito il preparato sicuro ed efficace.

I risultati degli studi clinici dimostrano che la vaccinazione in questa fascia di età è sicura ed efficace, ha spiegato Swissmedic in una nota. Il preparato pediatrico viene somministrato in due dosi a distanza di tre settimane. Il dosaggio è inferiore a quello previsto per le persone di età superiore a dodici anni.