Argovia anticipa le vacanze di natale per gli studenti

AARAU - Il canton Argovia chiuderà le scuole già venerdì prossimo, 17 dicembre: la misura è stata decisa ieri dal governo, riunitosi in seduta straordinaria, visto l'inasprirsi della crisi del coronavirus.

Per i quattro giorni di scuola che verranno a mancare prima delle normali vacanze natalizie gli istituti garantiranno un servizio di accoglienza, si legge in un comunicato diffuso ieri sera. Al momento vi sono circa 50 classi in quarantena.

Il governo cantonale raccomanda che gli alunni delle classi dalla prima alla quarta elementare indossino d'ora in poi, se possibile, mascherine protettive. Per gli allievi più grandi vige per contro l'obbligo.

L'esecutivo afferma che il sistema sanitario è minacciato dal sovraccarico causato delle "cifre record di infezioni". Alcuni pazienti hanno dovuto essere trasferiti in ospedali fuori cantone.

Argovia segue quindi Berna, che giovedì era stato il primo cantone svizzero a decidere di mandare i suoi scolari in vacanza prima: le settimane di riposto cominceranno già la sera del 21 dicembre e non solo alla vigilia di Natale come normalmente previsto.