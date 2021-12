Almeno 5'000 franchi per la settimana bianca a Zermatt o Verbier

Vacanze sugli sci Caricamento in corso ... Quest'inverno hai previsto una settimana sugli sci? Sì, come ogni anno. Sì, ma è un'eccezione. No, farò soltanto delle giornate singole. No, non so sciare / non mi piace la neve. Altro [{"keyQ":"q_mmszy3"}] Vota Risultati Quest'inverno hai previsto una settimana sugli sci? Sì, come ogni anno. 21% (210 voti) 21% Sì, ma è un'eccezione. 2% (25 voti) 2% No, farò soltanto delle giornate singole. 42% (426 voti) 42% No, non so sciare / non mi piace la neve. 21% (217 voti) 21% Altro 14% (146 voti) 14% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1552595,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1285546","title":"Vacanze sugli sci","questions":{"q_mmszy3":{"a":{"a_19wxio":"Sì, come ogni anno.","a_zhifuo":"Sì, ma è un'eccezione.","a_i9xlp9":"No, farò soltanto delle giornate singole.","a_fo7qjk":"No, non so sciare / non mi piace la neve.","a_7lokf":"Altro"},"q":"Quest'inverno hai previsto una settimana sugli sci?","t":"0"}}}

BERNA - Le vacanze sugli sci in Svizzera sono costose. Ma le differenze di prezzo sono notevole, a seconda del comprensorio sciistico: nelle località più care si spende circa il 69% in più rispetto a quelle più economiche. Scegliendo bene, una famiglia può quindi risparmiare diverse migliaia di franchi, come si evince da un'analisi effettuata da BAK Economics su incarico di Banca Cler.

Il confronto tiene conto di quattordici comprensori sciistici, per una settimana di vacanza il prossimo febbraio con skipass da otto giorni, scuola di sci, noleggio degli sci, sette notti in appartamento e tassa di soggiorno. Tutto questo per una famiglia di quattro persone viene a costare meno di 3'500 franchi all'Aletsch Arena. Mentre si sta sopra i 5'000 franchi andando a Zermatt, Verbier e St.Moritz. Vanno aggiunte le spese per il vitto, il viaggio e altre attività del tempo libero.

Rispetto alla precedente analisi, che risale a due anni fa, i costi sono diminuiti in quasi tutte le regioni: la pandemia ha reso lo sci in Svizzera più economico, in media, del tre percento. Le riduzioni più importanti si riscontrano a Saas-Fee (-9,4%) e nella regione di Flims-Laax-Falera (-8,1%).

Pernottamenti meno cari - Per una settimana sugli sci, la spesa maggiore è dovuta all'affitto dell'appartamento. L'analisi tiene conto delle tariffe Airbnb e giunge alla conclusione che con la pandemia sono diminuite, in media, del 4,8%. Tuttavia, si riscontrano notevoli differenze da regione a regione: ad Airolo o all'Aletsch Arena una famiglia può risparmiare 1'000 franchi rispetto ad Arosa-Lenzerheide o Zermatt. Ed è possibile risparmiare sull'alloggio anche nelle località più economiche, per esempio scegliendo di pernottare in una località a valle, come spiega un portavoce dell'Aletsch Arena.

Questione di prestigio - «Le destinazioni premium come St.Moritz sono sempre più costose dei comprensori meno noti» afferma Jürg Stettler, professore di turismo all'Università di scienze applicate di Lucerna. Insomma, il nome fa tanto. Ma questo non significa che l'offerta sia per forza migliore di quella presente nelle località più economiche.

In determinate località si riescono comunque anche a trovare dei pacchetti all-inclusive che comprendono alloggio e skipass, sottolinea ancora Stettler. Inoltre, sono sempre di più i comprensori sciistici che puntano sulle tariffe dinamiche, che al di fuori dell'alta stagione permettono di risparmiare molto.

Prezzi (ancora) in discesa - Il calo dei prezzi che si registra a seguito della pandemia sarebbe da ricondurre, secondo Stettler, al calo della domanda da parte del turismo straniero che non può essere compensato con quello locale. «Un'occupazione inferiore delle strutture porta automaticamente a prezzi più bassi» afferma l'esperto di turismo.

Tuttavia, già prima della pandemia si riscontrava una calo dei prezzi dovuto a una minore popolarità delle vacanze sulla neve da ricondurre al riscaldamento globale. E questo calo potrebbe continuare.

Ma se anche nei prossimi anni viaggiare sarà complicato, i prezzi potrebbero tornare ad aumentare. «Se gli spostamenti saranno facilitati soltanto all'interno dell'Europa, i turisti svizzeri resteranno qui e torneranno anche gli ospiti europei, invece di recarsi nel resto del mondo» spiega l'esperto. Si avrà quindi un aumento della domanda, con un conseguente incremento dei prezzi.

Tutta la famiglia sugli sci: quanto costa? Oberland bernese

Gstaad: 4'552 franchi

Regione della Jungfrau: 4'469 franchi

Adelboden-Lenk: 3'921 franchi Grigioni St.Moritz: 5'113 franchi

Arosa-Lenzerheide: 4'373 franchi

Davos-Klosters: 4'359 franchi

Flims-Laax-Falera: 4'178 franchi Ticino Airolo: 3'767 franchi Vallese Zermatt: 5'240 franchi

Verbier: 5'168 franchi

Saas-Fee: 4'280 franchi

Aletsch Arena: 3'428 franchi Svizzera centrale Andermatt-Sedrun: 4'132 franchi

Engelberg-Titlis: 3'532 franchi Fonte: BAK Economics / Banca Cler