Al momento i voli Swiss per il Sudafrica non si fermano

ZURIGO - Swiss continua per il momento a volare verso il Sudafrica, alle prese con una nuova variante della pandemia: la compagnia aerea prevede di mantenere le operazioni per continuare a rimpatriare passeggeri e trasportare merci, ha indicato una portavoce all'agenzia Awp.

Swiss è tuttavia in contatto con le autorità al fine di attuare immediatamente qualsiasi indicazione, ha aggiunto l'addetta stampa. La compagnia sta inoltre valutando un cambiamento nei regolamenti sanitari per i voli da e per il Sudafrica: in futuro i passeggeri potrebbero quindi dover rispettare ulteriori norme igieniche.

Anche Lufthansa sta al momento mantenendo i collegamenti con il paese australe.