Tutto esaurito, ma nemmeno a Sion si presentano gli spettatori

SION - Sconforto dal palco e vuoto dalla piazza. Anche a Sion il "Back on tour" della settimana vaccinale è stato un fallimento. Sul posto un centinaio di persone e poche vaccinazioni.

Ieri sera è andato in scena l'evento che vedeva on stage i musicisti Dabu, Danitsa, Stefanie Heinzmann e Stress. Già dal pomeriggio i quattro si erano attivati sui loro social per chiamare la popolazione a partecipare, visto il flop della sera precedente a Losanna. A nulla è valso l'invito e anche ieri sera, al concerto del "Back on Tour" si sono presentate molte meno persone di quelle che si erano precedentemente annunciate.

Verso le 19:00 sotto al palco in place de la Planta a Sion si potevano contare poco più di 100 spettatori che, come riferito da 20Minutes, nel giro di un'ora sono aumentati di poco, arrivando a essere tra i 120 e i 130. L'evento fa parte della settimana della vaccinazione e lo scopo di queste serate è sensibilizzare la popolazione sul tema della cura anti-Covid. Perciò, a ogni concerto, è possibile vaccinarsi. E ieri sera 12 persone si sono sottoposte alla siringa. Altre invece hanno preso appuntamento per recarsi in un centro di vaccinazione nei prossimi giorni, altri ancora hanno approfittato del fatto che fosse presente sul posto un dottore per parlare e informarsi.

Il sospetto di un sabotaggio da parte degli anti-vax, evocato ieri, prende una forma sempre più reale. Già a Losanna infatti delle 500 persone che avevano riservato il biglietto gratuito per assistere al concerto, solo 50 si erano presentate. E ieri sera su alcuni muri sono apparse scritte fatte con il gesso che invitavano i cittadini a non assistere all'evento. Come spiegato da Morgane Apothéloz, responsabile della comunicazione del Servizio di sanità pubblica, «molte persone che avevano riservato il biglietto per questa sera (ieri sera, ndr) non si sono presentate. Più che altro non è stato giusto nei confronti degli artisti che hanno suonato davanti a poche persone».

