Altri 1792 contagi in Svizzera

BERNA - Calano leggermente i contagi, calano i nuovi ricoveri, ma aumentano i decessi nell'ultima giornata di lotta al Covid in Svizzera. Il bollettino dell'Ufficio federale di sanità pubblica (Ufsp) registra 1792 positivi nelle ultime 24 ore.

Sono 18 - si legge sul sito dell'Ufsp - le persone ricoverate in ospedale per sintomi gravi legati al Covid, tra ieri e oggi. Mercoledì il dato era più alto (45 ricoveri) mentre è salito purtroppo il numero delle vittime, da 4 a 8.

Su base settimanale sono invece aumentati i contagi, come anche le ospedalizzazioni. Dal 18 al 24 ottobre in Svizzera e nel Liechtenstein sono state registrate 8 695 infezioni confermate da laboratori (99,8 per 100mila abitanti), contro 6 430 (73,8) la settimana precedente.

In Ticino esse sono salite da 120 a 140, nei Grigioni da 163 a 252, portando l'incidenza rispettivamente da 34,2 a 39,9 e da 81,5 a 125,9. Il tasso ticinese risulta il più basso del paese, mentre quello più elevato viene riscontrato in Appenzello Interno (454,2).

Nella settimana in rassegna i ricoveri ospedalieri sono stati 135 (1,6 per 100'000 abitanti), più dei 114 della settimana prima. Si trovavano nei reparti di cure intensive in media 107 pazienti affetti da Covid, un numero inferiore del 17% a quello della settimana precedente (129). La loro quota fra i pazienti ricoverati in cure intensive è scesa dal 43% al 17%

elaborazione tio.ch/20min