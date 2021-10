Il Patrimonio mondiale dell'UNESCO... in poche parole

BERNA - Cosa distingue un bene del Patrimonio mondiale dell'UNESCO? Quanti sono? E come funziona effettivamente la candidatura di un sito? Con video esplicativi di facile comprensione, World Heritage Experience Switzerland (WHES), in collaborazione con la Commissione svizzera per l'UNESCO, fornisce risposte a queste e altre domande sul Patrimonio mondiale. I video sono concepiti in modo da poter essere utilizzati a partire dalla scuola primaria e rendono il nostro Patrimonio facilmente accessibile a bambini, giovani e adulti.

Oltre a un video generale sulle origini e il significato della Convenzione dell'UNESCO, altri cinque video forniscono una visione di alcuni beni del Patrimonio mondiale. Nel processo, lo spettatore impara tutto ciò che vale la pena sapere sull'eccezionale valore universale che ognuno di questi siti rappresenta.

I video sono disponibili in quattro lingue (tedesco, francese, italiano e inglese) e sono disponibili sia con che senza sottotitoli. Il progetto è stato realizzato con la ditta Swissanimate.ch.

World Heritage Experience Switzerland