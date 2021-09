L'Onu si congratula per il "sì"

BERNA - L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHCHR) accoglie positivamente il "sì" degli svizzeri al Matrimonio per tutti, ha fatto sapere l'organismo internazionale in un tweet odierno. Nel messaggio è stata inserita un'immagine con la scritta "Love is love".

«Accogliamo il riconoscimento dell'eguaglianza del matrimonio. Le famiglie sono di tutte le forme e tutte le taglie - e tutte hanno lo stesso diritto a riconoscimento e protezione», scrive l'UNHCHR utilizzando gli hashtag #StandUp4HumanRights #MarriageForAll @free_equal.