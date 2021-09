Estensione del certificato Covid-19, Berna tergiversa

BERNA - La Confederazione - nonostante il sostegno dei cantoni - sembra voler frenare sull'estensione del certificato Covid-19 ai luoghi chiusi, come bar, ristoranti, cinema e centri fitness. Lo afferma il Blick, citando proprie fonti da Palazzo federale. L'intenzione del Consiglio federale sarebbe infatti quella di tergiversare per una settimana monitorando attentamente l'andamento della pandemia.

La speranza di Alain Berset e colleghi di Governo - secondo il quotidiano d'Oltralpe - è quella che il recente aumento dei ricoveri che preoccupa anche gli esperti della Confederazione (vedi box) possa esaurirsi con i rientri dalle vacanze, rendendo in questo modo "superfluo" un estensione del certificato. Un dietrofront che un po' sorprende visto che alcuni cantoni hanno addirittura richiesto misure più drastiche. Come ad esempio i Grigioni, che rispondendo alla consultazione, proponevano l'obbligo di presentare il certificato Covid-19 anche per salire sui mezzi pubblici. Il Ticino, da parte sua, si era limitato a dare la propria approvazione con riserva, invitando Berna ad applicare le misure messe in consultazione solo se vi fosse una «reale necessità» e non come misura preventiva.