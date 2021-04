Questi ricetrasmettitori da valanga sono da sostituire

BERNA - PIEPS richiama alcuni suoi ricetrasmettitori da valanga a causa di un possibile problema di sicurezza. I modelli DSP SPORT, DSP PRO e DSP PRO ICE vanno sostituiti: i possessori interessati ne otterranno gratuitamente uno nuovo.

Il richiamo, in collaborazione con l'Ufficio prevenzione infortuni (UPI), è dovuto a due incidenti per valanghe, avvenuti nel 2017 e nella primavera del 2020. «Benché il meccanismo di sicurezza di blocco e quello di commutazione soddisfino tutti gli standard di sicurezza rilevanti, PIEPS ha deciso di sostituire il sistema di trasporto in neoprene fornito con i ricetrasmettitori con uno nuovo e perfezionato, munito di custodia», indica in una nota odierna l'Ufficio federale del consumo.

In particolare, la versione aggiornata garantisce che i ricetrasmettitori siano impostati sulla modalità "SEND" - ovvero che lancia il segnale - prima dell'uso e rimangano bloccati in questa modalità durante l'uso.

Pertanto, precisa il comunicato, chi possiede un ricetrasmettitore da valanga della serie DSP PRO, DSP PRO ICE o DSP SPORT della ditta PIEPS è pregato di non usarlo più finché non avrà ottenuto il nuovo sistema di trasporto con custodia.