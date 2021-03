In Svizzera 4573 positivi in tre giorni

BERNA - Altri 4573 contagi da venerdì, e 12 decessi in Svizzera. È il bollettino dell'ennesimo weekend di pandemia, fornito come ogni lunedì dall'Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP). I numeri - riferiti a 72 ore, come di consueto - confermano il trend in atto nelle ultime settimane, ossia di un aumento contenuto ma stabile.

In tre giorni sono state ospedalizzate 131 persone, si legge sul sito dell'UFSP, per un totale di 24 936 dall'inizio della pandemia. Il tasso di positività è dell'11,2 per cento per quanto riguarda i tamponi, del 8,9 per cento per i test antigenici, su un totale di 90 823 persone controllate.



tio.ch/20minuti

La curva dei contagi in Svizzera settimana per settimana

In totale sono state somministrate 1 347 740 dosi di vaccino, e 506 559 persone hanno ricevuto la seconda iniezione (al 24 marzo). Il tasso di riproduzione Re aggiornato a dieci giorni fa è di 1,19, mentre negli ultimi sette giorni la media è stata di 1,17.

L'occupazione degli ospedali è al 69,9 per cento, mentre è al 65 per cento nei reparti di terapia intensiva, dove il 17,8 per cento dei pazienti sono malati di Covid. Sono 15 022 le persone in isolamento perché risultate positive, e altre 25 671 sono sottoposte a quarantena a seguito del contact-tracing, altre 3 280 invece perché rientrate da paesi considerati a rischio.



La curva dei decessi e delle ospedalizzazioni in Svizzera settimana per settimana

