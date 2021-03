I dati dell'ultima settimana mostrano che la curva dei contagi è in fase di risalita

BERNA - Anche la scorsa settimana La curva dei contagi di Covid-19 si è purtroppo confermata anche la settimana scorsa in fase di risalita.

Fra l'8 e il 14 marzo in Svizzera e nel Liechtenstein sono stati registrati 8783 casi, il che corrisponde a un aumento del 15,7% rispetto ai sette giorni precedenti. A farla da padrone sono le varianti del virus.

Stando al consueto rapporto settimanale del giovedì firmato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), la quota di varianti fra i campioni analizzati è stata del 79,5%. La progressione riscontrata non riguarda solo le nuove infezioni, bensì pure i decessi, passati da 44 a 59.

In crescita, da 226 a 265, anche i ricoveri ospedalieri. È perlomeno sceso il numero medio di pazienti Covid nei reparti di cure intense, ora pari a 170. Ad aver avuto bisogno della ventilazione meccanica sono stati in 122. La percentuale dei malati di coronavirus sull'insieme delle persone ospitate in queste ali è del 26%, ben lontana dal picco massimo del 62%. L'occupazione globale delle terapie intensive si attesta dal canto suo al 69%.

L'età mediana (il 50% ha un'età superiore, il 50% inferiore) dei ricoverati fra lunedì e domenica scorsi è stata di 64 anni. Il 76% delle persone portate in ospedale aveva almeno 50 anni.

Capitolo test, quelli effettuati nel periodo in rassegna sono stati 195'755, di cui il 74,9% PCR e il 25,1% antigenici rapidi. L'incremento è stato dell'11,6%. Il tasso di positività è salito leggermente sia per i PCR (dal 4,6% al 4,8%) sia per gli antigenici (dal 5,0% al 5,2%).

Incidenza alta in Ticino - A livello regionale, dalle tabelle dell'UFSP si nota come il Ticino sia tornato a essere uno dei Cantoni con l'incidenza più elevata. La scorsa settimana infatti sono stati registrati 142.5 nuovi casi su 100'000 abitanti, valore inferiore solo a quello di Ginevra (159.3) e simile a quello di Vaud (138.1). In totale, a sforare quota 100 sono in 11.

Tra questi non vi sono i Grigioni, che si fermano poco sotto (96.0), peraltro con tantissimi test svolti. I Cantoni meglio messi secondo questo indicatore sono invece Glarona (41.9), Berna (61.4) e Svitto (62.9).

Grigioni re dei test - Come detto, i Grigioni sono nettamente in testa - ed è una costante - alla classifica settimanale dei tamponi eseguiti in rapporto alla popolazione, con ben 10'093 test ogni 100'000 abitanti. Tolto Zugo (6099), che ha iniziato esami a tappeto nelle scuole, tutti gli altri guardano da lontanissimo.

Il solo Appenzello Interno (3782) supera quota 3000, mentre il Ticino è a 2513, che lo colloca comunque nella parte alta della graduatoria. Il tasso di positività nel cantone italofono è al 6,4% nei PCR e al 5,5% nei rapidi.