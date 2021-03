Actemra contro il Covid, risultati negativi

BASILEA - Risultati negativi per un preparato di Roche nella lotta conto il coronavirus: uno studio clinico ha messo in luce che il farmaco Actemra (principio attivo tocilizumab) non ha ridotto significativamente gli effetti della malattia polmonare Covid-19.

Il medicinale, che in realtà è approvato per il trattamento dell'artrite, veniva usato insieme con il Veklury della società americana Gilead: la terapia combinata non ha raggiunto i risultati necessari per un'approvazione, ha indicato oggi il colosso farmaceutico renano. Non ha in particolare dimostrato che i pazienti affetti da Covid-19 possono essere dimessi prima dall'ospedale.

Non sono stati nemmeno raggiunti miglioramenti su criteri secondari per la ricerca in questione, come la sopravvivenza dei malati o una ridotta necessità di ricorrere alla respirazione artificiale. Roche prevede comunque di continuare ad analizzare i dati.

Da solo il Veklury è invece approvato o autorizzato in modo temporaneo in una cinquantina di paesi per la cura della malattia provocata dal coronavirus.