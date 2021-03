1'378 nuovi casi di coronavirus in Svizzera

BERNA - Sono 1'378 i nuovi casi di Covid-19 riscontrati in Svizzera nelle ultime ventiquattro ore, che portano il totale da inizio pandemia a 566'412. Purtroppo, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) segnala anche 13 vittime e 61 ospedalizzazioni rispetto a ieri.

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 23'967 test. Il tasso di positività è del 5,75%.



Tio/20minuti

Attualmente su tutto il territorio svizzero sono 10'148 le persone in isolamento per avere contratto il virus. 16'518 loro contatti si trovano in quarantena, così come 3'659 svizzeri rientrati da paesi considerati "ad alto rischio".

L'UFSP informa oggi la popolazione anche sulla capacità totale degli ospedali svizzeri. L'occupazione complessiva è attualmente al 72,4%. Il tasso di occupazione dei pazienti Covid-⁠19 è invece del 3,9%. Una notizia molto positiva. Le unità di terapia intensiva accolgo pazienti per il 68,3% della loro capacità, di cui il 18,6% sono pazienti affetti da coronavirus.

Alle 14 è previsto da Berna il consueto Punto stampa con gli esperti della Confederazione.

