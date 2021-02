Uno svizzero sbanca il jackpot di Euromillions

BERNA - Uno svizzero ha sbancato il jackpot da record di Euromillions. Giocando i numeri 6, 12,22, 29 e 33 con le stelle 6 e 11, ieri sera un singolo giocatore si è infatti portato a casa la somma record i 228 milioni di franchi.

Oltre al vincitore assoluto, si contano anche oltre cinque milioni di persone che hanno azzeccato almeno due numeri.

Il record precedente risale allo scorso 11 dicembre, quando una persona residente in Francia aveva vinto circa 219 milioni di franchi.

Sui social non mancano le reazioni dalla vincita di ieri sera. In particolare diversi utenti ritengono che la Svizzera non abbia bisogno «di nuovi milionari». Oppure affermano che il nostro paese non dovrebbe poter partecipare al concorso.