Covid, altri 1169 contagi in Svizzera

BERNA - Si mantiene stabile la curva dei contagi da Covid-19 in Svizzera. Nelle ultime 24 ore l'Ufficio federale di salute pubblica ha registrato 1169 nuovi positivi nel nostro paese e in Liechtenstein. A questi si aggiungono purtroppo 7 decessi causati dal virus, in calo. Ieri i decessi erano stati 16, i contagi 1343.

Sono invece 61 le persone ricoverate in ospedale tra mercoledì e giovedì per sintomi legati all'infezione. In totale, nelle ultime due settimane i contagi sono stati 13 952, sono decedute 429 persone e 152 sono state ospedalizzate.



elaborazione tio.ch/20minuti

La curva dei contagi in Svizzera settimana per settimana

Il tasso di positività si attesta al 4,8 per cento, su un totale di 26 984 tamponi effettuati. L'indice di riproduzione del virus (Re) aggiornato al 12 febbraio è di 0,92. Sono 173 407 le persone che hanno ricevuto una vaccinazione completa (al 21 febbraio) e 675 556 le dosi somministrate dai Cantoni.

Attualmente 9065 persone si trovano in isolamento, mentre 14 376 sono sottoposte a quarantena obbligatoria perché entrate in contatto con positivi, e altre 3727 perché rientrate da paesi a rischio.



Decessi e ospedalizzazioni Covid in Svizzera settimana per settimana

