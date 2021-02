Duecentomila franchi (in buoni) finiti nel posto sbagliato

BERNA - Per celebrare i 200 anni dalla sua fondazione, la banca regionale EEK, con sede ha Berna, ha deciso di lanciarsi in una singolare iniziativia. Lo scorso weekend a Münchenwiler (BE) sono stati rilasciati 10'000 palloncini che trasportavano buoni per un valore totale di 200'000 franchi. Dopo il decollo, i palloncini sarebbero dovuti volare verso la città di Berna e il suo agglomerato, in modo che i residenti potessero trovare il buono da 20 franchi e recarsi agli sportelli della banca per riscuotere il denaro in contanti.

Test ed esperti non sono bastati - Ma questo non è accaduto, o è accaduto solo in pochi casi: «I palloncini non sono atterrati dove volevamo», ha ammesso alla Berner Zeitung Daniel Pfanner, responsabile dei EEK Bank. Nonostante la banca abbia pianificato l'operazione nei minimi dettagli, con alcuni voli di prova e interpellando anche degli esperti, i palloncini rossi sono volati fin nell'Emmental, a Langenthal, nel Canton Argovia e alcuni addirittura fino in Germania meridionale.



I buoni arriveranno, ma più lentamente - «Sono deluso dal fatto che i palloncini non siano caduti nella regione di Berna e non siano stati trovati dai bernesi», ha detto Pfanner. Quale conseguenza, finora solo alcuni dei buoni da 20 franchi sono stati riscattati presso la banca. Visto che sono volati più lontano del previsto, EEK prevede che sarà necessario più tempo affinché tutti i buoni (o comunque buona parte) vengano riscattati nelle varie filiali. Ma questo, assicurano, succederà.