Otto nuovi paesi "a rischio" per l'UFSP

BERNA - L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha aggiornato la sua "lista quarantena". Inoltre, da oggi, chiunque entri da una di queste regioni o da questi Paesi dovrà esibire un test PCR, anche se arriva via terra. Il test non deve essere più vecchio di 72 ore.

Dopo essere entrati in Svizzera, bisognerà sottostare a una quarantena di 10 giorni. Che può diventare di 7 in caso di test negativo. Come noto, ci sono eccezioni per i frontalieri.

Le new entry da oggi sono Albania, Bahrain, Colombia, Serbia, Seychelles, St. Lucia, St. Vincent e Grenadine e gli Emirati Arabi Uniti. Dall'11 febbraio Cipro non è più nell'elenco.

L'elenco:

Regioni degli Stati limitrofi

Austria:

Land Salisburgo

Francia:

Regione Alta Francia

Regione Centro-Valle della Loira

Regione Isola di Francia

Regione Normandia

Regione Nuova Aquitania

Regione Occitania (Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées)

Regione Paesi della Loira

Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra

Germania:

Land Brandenburgo

Land Sassonie-Anhalt

Land Turingia

Italia:

Regione Emilia Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Marche

Regione Puglia

Regione Umbria



Stati e regioni*

Albania

Andorra

Bahrein

Brasile

Cechia

Colombia

Emirati Arabi Uniti

Estonia

Irlanda

Israele

Lettonia

Libano

Lituania

Malta

Monaco

Montenegro

Regno dei Paesi Bassi

Panama

Portogallo

Regno Unito

San Marino

Santa-Lucia

Saint Vincent e Grenadine

Seicelle

Serbia

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Stati Uniti

Sudafrica

Svezia

*Per gli Stati che non confinano con la Svizzera: uno Stato che figura nell’elenco comprende tutte le sue regioni, isole e regioni d’oltremare, anche se queste non sono elencate separatamente.