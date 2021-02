Più di mille partecipanti al carnevale (illegale) di Einsiedeln

EINSIEDELN - La piazza davanti all'Abbazia di Einsiedeln questa mattina si è riempita di centinaia di persone che volevano festeggiare - con il tradizionale "Sühudiumzug"* - l'inizio del carnevale nonostante le regole anti-Covid-19 in vigore.

In barba a ogni normativa sanitaria, infatti, attorno alle 9.30 ha preso il via un colorato e variopinto corteo per le strade della cittadina svittese. «La parata - sottolinea un testimone a 20 Minuten - ha attraversato il centro come se il Covid-19 non fosse mai esistito». E le foto scattate durante l'evento e le riprese delle webcam che inquadrano l'Abbazia non lasciano adito a dubbi.

Secondo alcune stime i presenti erano almeno un migliaio e la polizia cantonale ha avuto molte difficoltà nel disperdere i festaioli: «Inizialmente abbiamo richiamato i presenti sensibilizzandoli.Poi abbiamo iniziato a multarli», ha precisato al portale nau.ch il portavoce della polizia cantonale David Mynall. «Avevamo previsto la presenza di qualcuno, ma non ci saremmo mai aspettati una così grande partecipazione». Le sanzioni sono fioccate soprattutto per coloro - ed erano tanti - che non indossavano la mascherina e per il mancato rispetto delle regole sugli assembramenti. Secondo 20 Minuten le persone multate sono state un centinaio.

Assembramenti che hanno scioccato anche un passante: «Volevo fare una tranquilla passeggiata sfruttando la giornata di sole e mi sono trovato in mezzo a una folla. La maggior parte di queste persone non portava la mascherina e alcuni avevano anche palesemente bevuto. Non riesco a concepire una cosa del genere, quando tutto il Paese sta facendo sacrifici per combattere il coronavirus».

La manifestazione, naturalmente, non è stata approvata dalle autorità cittadine. Tanto che sul sito ufficiale di Einsiedeln ancora stamattina comparivano le scritte - in rosso e a caratteri cubitali - «il carnevale è annullato» e «tutti gli eventi sono vietati».

Cos'è - Il "Sühudiumzug", è il corteo carnevalesco che ogni anno si svolge il lunedì prima del mercoledì delle ceneri alle 9.00 senza comitato organizzatore e senza permesso.

