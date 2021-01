Con giacca, guanti e berretto in classe. Ma "bisogna arieggiare"

In una scuola professionale di Muttenz cambiare l'aria in classe per evitare i contagi da Covid-19 è al primo posto

«Siete pregati di indossare abiti caldi, sciarpe, guanti e berretto». Solitamente un'e-mail con questo contenuto da parte di un docente si riceve in caso di gita scolastica invernale, ma a Muttenz non è così. Gli studenti della scuola professionale sono stati avvisati dalla professoressa che in classe avrebbe fatto molto freddo. Il motivo? Le norme per prevenire i contagi da Covid-19 richiedono che i locali vengano areati spesso e così si fa, anche se fuori nevica.