10'087 contagi e 482 ricoveri nel lungo weekend di Natale

BERNA - 10'087 nuovi casi di coronavirus in Svizzera. Il dato diffuso questa mattina dall'Ufficio federale della sanità pubblica si riferisce alle ultime 96 ore. Berna ha infatti deciso di non riferire i dati durante il lungo weekend di Natale. Di media, sono 2'522 i nuovi casi giornalieri di questo lungo fine settimana. I test effettuati (PCR e antigenici) sono stati 82'600: il 12.2% è risultato positivo. Gli ospedali svizzeri, dalla Vigilia hanno accolto altri 482 pazienti affetti da Covid-19 (121 di media al giorno). Mentre, purtroppo, si registrano anche 244 decessi (61 in media). Il tasso di riproduzione della malattia, ovvero la media di quante persone vengono contagiate da una infetta, è attualmente dello 0.86.

161 contagi in Ticino - In Ticino, nelle ultime 24 ore, 161 persone sono risultate positive al virus, per un totale di 22'513 dall'inizio della pandemia. Si deplorano anche otto decessi, il che porta il totale delle vittime a 750. Negli ultimi 14 giorni il nostro cantone è quello che presenta l'incidenza più alta di tutta la Svizzera, ovvero 998.6 casi ogni centomila abitanti.

Stabilità e leggero calo - Confrontando i dati degli ultimi 14 giorni i contagi settimanali sono in leggero calo anche se rimangono stagnanti a un livello molto alto. La scorsa settimana erano infatti stati registrati in media 4'035 contagiati (contro i 4'308 di quella precedente), 175 ospedalizzati (182) e 89 decessi (87) al giorno.



Tio.ch / 20 minuti

I casi sono in leggerissima flessione, ma restano comunque a livelli troppo alti.

I dati da inizio crisi - Dall'inizio dell'epidemia ad aver contratto il virus sono 438'284 persone. I ricoveri sono stati 17'941 e i decessi 6'778. I test svolti per rilevare il SARS-CoV-2 sono 3'559'277. L'incidenza della malattia in Svizzera ha raggiunto i 5'069.93 casi ogni 100'000 abitanti.

Isolamento e quarantene - Le persone in isolamento sono 26'683: altre 35'584 entrate in contatto con loro sono in quarantena, una situazione nella quale si trovano anche 3'358 cittadini elvetici rientrati in Svizzera da un Paese considerato a rischio.