Una catena umana (senza mascherina) davanti a Palazzo federale

BERNA - Numerosi corona-scettici si sono dati appuntamento questo pomeriggio sulla Piazza federale di Berna. I manifestanti, attorno alle 16.30, hanno formato una catena umana davanti a Palazzo federale, protestando contro le restrizioni imposte dal Governo al grido di «libertà senza mascherine».

Prima di allora il gruppo aveva passeggiato lungo le strade del centro della capitale, sorvegliato dalla polizia bernese. La manifestazione - come confermato dal Municipale Reto Nause alla Berner Zeitung è sempre rimasta pacifica. Secondo il responsabile della sicurezza le forze dell'ordine non hanno infatti dovuto intervenire per requisire striscioni né per disperdere i manifestanti che nonostante non indossassero la mascherina rispettavano, più o meno, la distanza fisica.

keystone-sda.ch (ALESSANDRO DELLA VALLE)