Il LED ha conquistato la Svizzera

BERNA - Il LED è diventato il sistema d'illuminazione più diffuso in Svizzera. L'anno scorso la sua parte di mercato ha raggiunto il 60%, con un incremento di ben 17 punti percentuali rispetto al 2018. La quota delle lampade alogene, meno efficienti, nel 2019 ammontava al 21%, la metà dell'anno prima.

È quanto risulta da un'analisi del mercato svizzero dell'illuminazione commissionata dall'Ufficio federale dell'energia (UFEN), che si basa sui dati forniti da 157 operatori (65 produttori, 71 commercianti all'ingrosso e 21 commercianti al dettaglio).

Si tratta di un mercato con quasi 30 milioni di pezzi venduti (20,6 milioni di lampadine e 8,6 milioni di apparecchi d'illuminazione), per un volume d'affari totale di circa 780 milioni di franchi (72 milioni per le lampadine e 707 milioni per gli apparecchi d'illuminazione).

I più severi requisiti per le lampade fissati nell'Ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza energetica d'impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (OEEne) hanno contribuito a quest'evoluzione, precisa una nota odierna dell'UFEN. Inoltre il risparmio di elettricità con l'uso delle lampade LED è notevole: pur garantendo la stessa intensità luminosa arrivano a consumare fino al 90% di energia in meno.