Le discoteche devono chiudere? E loro si trasformano in ristoranti

LOSANNA - Di necessità virtù. È l'adagio sulla base del quale una nota discoteca losannese sembra aver deciso di riconvertirsi temporaneamente in ristorante per poter riaprire il 10 dicembre prossimo con gli altri esercizi di questo tipo.

«I commerci che non si reinventano, perché pensano di poter riaprire un giorno come prima, muoiono», spiega a 20 Minutes Olivier Fatton, titolare del MAD Club. «È un progetto che evolverà a seconda delle misure sanitarie alle quali dovrà adattarsi», aggiunge.

Il MAD possedeva finora una licenza come "discoteca con ristorazione". Il fatto di disporre di una cucina professionale, però, gli ha permesso di convertirla temporaneamente in un'autorizzazione per "caffè-ristorante". L'esercizio potrà accogliere «più di 200 persone, ossia circa 50 clienti per piano», annuncia Fatton.