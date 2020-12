"Venite ai nostri mercatini di Natale"... ma le autorità li bacchettano

BIENNE - Non è andato già alle autorità locali l'appello che gli organizzatori dei Mercatini di Natale di Bienne hanno fatto agli abitanti dei cantoni vicini. Anche se nel Canton Berna questi eventi sono permessi, richiamare esplicitamente visitatori dai territori confinanti è una scelta «assolutamente incomprensibile» in tempi di pandemia.

«Specialmente in un periodo in cui tentiamo in ogni modo di sensibilizzare la gente e di ridurre i loro contatti sociali», invitare le persone a muoversi da un cantone all'altro è andare un po' oltre, fa notare il consigliere di Stato bernese Pierre Alain Schnegg in un comunicato congiunto di Cantone e Città di Bienne citato dall'Ats. L'esortazione è a recarsi al massimo nei mercatini di Natale della propria zona.

Gli appelli degli organizzatori dei Mercatini di Natale di Bienne hanno messo in imbarazzo le autorità locali in particolare perché in cantoni confinanti con Berna, come Friburgo, simili eventi non sono permessi. Nonostante la serrata di bar, teatri e musei, nel Canton Berna i mercatini di Natale possono invece avere luogo, ma rispettando concetti di protezione dettagliati. Vietata per esempio la somministrazione di cibi e bevande.