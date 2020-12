La pala dell'umorismo di Arosa va a Daniel Koch

AROSA - Daniel Koch, l'ex "mister Covid-19" della Confederazione, ha ricevuto oggi la cosiddetta «pala dell'umorismo» assegnata dal Festival umoristico di Arosa (GR).

Daniel Koch «ha guidato la Svizzera nella prima ondata della pandemia con competenza, ma sempre in modo accattivante e con il necessario pizzico di umorismo». A sei mesi dal suo pensionamento, la giuria del festival di Arosa si dice ancora «impressionata» dal modo in cui Koch ha gestito la crisi, ha reso noto oggi Arosa Turismo.

Il Festival dell'umorismo di Arosa si svolge quest'anno in forma digitale fino la 13 dicembre.

Nella nota il direttore del festival Frank Baumann afferma: «Chi non perde il senso dell'umorismo in tempi difficili, chi riesce a comunicare anche le spiegazioni spiacevoli con fascino e compostezza, senza per questo far perdere la voglia di sorridere, merita la 'pala dell'umorismo' di Arosa".

Sempre stando alla nota, Daniel Koch dice di aver accettato il premio a nome di tutti gli operatori del settore «che di questi tempi non ha nulla da ridere». Koch si è inoltre detto sorpreso, considerando il fatto che è stato lui, a nome del governo, a vietare quest'anno il normale svolgimento del Festival di Arosa.

