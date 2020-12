Pare che i clienti della Posta ne siano soddisfatti

BERNA - Stando a un sondaggio, clienti privati e commerciali della Posta sono soddisfatti delle prestazioni del gigante giallo. Lo afferma uno studio indipendente che ha sondato circa 8'500 clienti privati e 5'000 commerciali.

«La Posta ha ottenuto 81 punti su 100: supera così per l'ottava volta consecutiva il valore target fissato dalla Confederazione pari a 80», spiega il Gigante GIallo in una nota.

Il dato complessivo di 81 punti ingloba la soddisfazione dei clienti nei confronti della Posta in generale, ma anche dell'offerta di prestazioni, del contatto diretto con il cliente, della consulenza, dei prezzi, della procedura adottata in caso di problematiche e della comunicazione.

Nella nota la Posta non fornisce i valori disaggregati, neppure per le singole unità, come PostFinance o PostLogistics. Unica eccezione, i conducenti degli autopostali, che hanno ottenuto 82 punti.

Ogni anno, tramite un altro sondaggio specifico (per cui non viene fornito alcun elemento metodologico), condotto tra i clienti privati a livello nazionale, la Posta rileva il grado di soddisfazione per quanto riguarda la qualità del recapito di lettere (anche nelle caselle postali). Per «la cordialità, la discrezione e la competenza dei postini e delle postine» la nota è stata di 91 (sempre su 100).