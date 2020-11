Coronavirus in Svizzera: altri 5'007 casi e 79 decessi in 24 ore

BERNA - Nelle ultime ventiquattro ore in Svizzera e nel Principato sono stati registrati altri 5'007 casi accertati di coronavirus (ieri erano 6'114). Con 26'982 test effettuati, il tasso di positività è pari al 18,6% (per gli ultimi 14 giorni è del 24,2%). Questo è quanto si evince dall'odierno bollettino dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sull'andamento della pandemia nel nostro paese. Il numero complessivo delle persone sinora risultate positive al Covid-19 sale così a 285'655.

Purtroppo anche oggi le autorità sanitarie segnalano 79 decessi legati al coronavirus. Dal 5 novembre 2020 il totale delle vittime è pari a 1'005.

Per altre 221 persone si è inoltre resa necessaria l'ospedalizzazione (i ricoveri sono complessivamente 2'118 nelle ultime due settimane).

Attualmente in tutta la Svizzera 37'652 persone risultate positive si trovano in isolamento, 38'687 sono invece in quarantena per essere entrate in contatto con un malato. Le persone rientrate da paesi considerati a rischio sono invece 1'061.

I paesi a rischio - Proprio ieri l'Ufficio federale della sanità pubblica ha aggiornato l'elenco degli stati e delle regioni con rischio elevato di contagio. La nuova lista - che entra in vigore il prossimo 23 novembre - comprende Andorra, Cechia, Lussemburgo, Montenegro e Polinesia francese, oltre ai land Alta Austria e Salisburgo in Austria.

Uno stato viene inserito nella lista dell'UFSP se il numero dei nuovi contagi per 100'000 persone negli ultimi quattordici giorni è superiore ad almeno il 60% di quello in Svizzera. Attualmente nel nostro paese l'incidenza è 882,94.

Per chi rientra da uno di questi paesi scatta un obbligo di quarantena di dieci giorni. Un risultato negativo del test non esenta da tale obbligo e non ne riduce nemmeno la durata.

Berset a Lugano - Oggi il ministro della sanità Alain Berset si trova inoltre in visita in Ticino. Nell'ambito di un breve punto informativo, in programma oggi a Lugano alle 12.15, il consigliere federale parlerà alla popolazione. Seguite la diretta dell'incontro su tio/20minuti.

Quando il ministro Berset era stato in vacanza al Sud delle Alpi lo scorso agosto, si era complimentato per «l'unità e la solidarietà» dimostrata dai ticinesi.