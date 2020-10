L’esercito sospende il reclutamento per tre settimane

BERNA - L’esercito adotta un’ulteriore misura volta a ridurre la diffusione del coronavirus. Il reclutamento viene sospeso presumibilmente per tre settimane. A riferirlo è l'aggruppamento difesa in un comunicato giunto in serata. La situazione relativa alla ripresa dell’attività verrà valutata costantemente.

Le persone soggette all’obbligo di leva che da lunedì 2 novembre sono chiamate in servizio presso uno dei sei centri di reclutamento dell’esercito in tutta la Svizzera, riceveranno un nuovo ordine di marcia in una fase successiva. Con questa misura, dopo la sospensione degli esercizi di truppa su larga scala e dei corsi di ripetizione, l’esercito fornisce un ulteriore contributo al contenimento della pandemia di COVID-19.

Le informazioni attuali dell’esercito relative al coronavirus sono disponibili sul sito www.armee.ch/corona.