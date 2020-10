Ladri allontanati a colpi di pistola

WALLBACH - Un tentato colpo in un negozio di armi è sfociato in una sparatoria. È successo nelle prime ore di oggi a Wallbach, nel Canton Argovia. Ignoti hanno tentato di entrare nel negozio, ma il titolare - allertato dall'impianto d'allarme - li ha messi in fuga a colpi di pistola, come fa sapere la polizia cantonale.

Secondo quanto riportato da 20 Minuten, il titolare dell'attività sarebbe un ex campione svizzero di tiro. E per quanto riguarda i malviventi, è probabile che fossero già armati, in quanto il colpo al negozio non è riuscito. Come comunicato dalla polizia, gli autori del tentato furto sono riusciti a fuggire. Ma uno di loro potrebbe essere ferito, in quanto sul posto sono state trovate tracce di sangue.