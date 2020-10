A Friburgo scatta il "mini-lockdown"

FRIBURGO - Giro di vite delle misure per far fronte all'aumento della diffusione del coronavirus nel cantone di Friburgo: colpiti da più severe restrizioni saranno in particolare gli assembramenti, i locali pubblici e sportivi. Le nuove disposizioni entrano in vigore dalle 23.00 di oggi e saranno valide fino al 30 novembre.

Il Consiglio di Stato ha comunicato che saranno vietati gli assembramenti di oltre 10 persone nello spazio pubblico e privato, aggiungendo tuttavia che tale divieto non si applica ad eventi come quelli politici, culturali e della società civile.

Le discoteche e i cabaret, così come i locali per il tempo libero (casinò, sale da gioco, biliardo, bowling, ecc.) saranno invece chiusi. Tutti gli altri locali dovranno terminare la loro attività alle 23.00 e potranno ospitare solo gruppi di quattro persone per tavolo, a meno che gli ospiti interessati non vivano nella stessa abitazione.

I gestori di locali pubblici e gli organizzatori di manifestazioni pubbliche dovranno raccogliere i dati dei clienti in forma elettronica.

Sarà inoltre vietata la pratica di sport e di attività che prevedono il contatto fisico, ad eccezione dell'allenamento individuale. Le competizioni sportive a livello professionale possono svolgersi davanti ad un massimo di 1000 spettatori. Gli allenamenti per gli sportivi professionisti devono avvenire a porte chiuse.

Il canto corale sarà permesso solo se si indossano le mascherine. L'uso di queste ultime sarà obbligatorio anche nei mercati e nelle fiere all'aperto e al chiuso. Le visite a strutture sanitarie saranno strettamente limitate.

Infine, le alte scuole hanno il mandato di organizzare l'apprendimento a distanza durante lezioni magistrali o seminari di gruppo. Tuttavia, alcune situazioni particolari possono rappresentare un'eccezione.

La situazione epidemiologica nel cantone di Friburgo è molto preoccupante, indicano le autorità. Da lunedì vi sono stati 1043 nuovi casi positivi di coronavirus. Ieri 60 persone erano ricoverate in ospedale, di cui cinque in terapia intensiva.