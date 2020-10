«Senza risultati, mercoledì prossimo misure ancora più severe»

BERNA - A margine della presentazione del controprogetto indiretto all'iniziativa popolare lanciata dal PS per limitare i premi malattia, Alain Berset ha parlato anche della «grave» situazione in cui si trova la Svizzera per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. «Bisogna prendere le cose seriamente. La situazione sta degradando rapidamente e bisogna dirlo in modo chiaro», ha detto. Aggiungendo poi che sono tutti i dati - non solo i contagi - che raddoppiano ogni settimana. «Se le ospedalizzazioni passano da 100 a 200 non è un grosso problema, ma se passano da 500 a 1'000 la situazione è diversa».

«Tre settimane fa avevamo una delle migliori situazioni d'Europa, tre settimane dopo abbiamo una delle peggiori situazioni d'Europa», ha spiegato Berset. Ci vorranno sicuramente 10 giorni per vedere i risultati dei provvedimenti decisi domenica. «Se non vedremo i risultati, mercoledì prossimo adotteremo misure più severe».

L'incidenza in tutta la Svizzera è di 400. Il Cantone più gravemente colpito ha un'incidenza di 900 (la maggior parte dei paesi europei sono a circa 200-250). Il ruolo dei Cantoni resta quindi cruciale, viste le forti differenze regionali, ed è importante che prendano i provvedimenti appropriati. Si vuole evitare un lockdown generalizzato, ma tutto dipenderà dall'evoluzione della situazione.

«La trasmissione del virus non dipende solo dalle decisioni politiche», ha infine evidenziato Berset. «Tutti devono fare la loro parte, rispettando le misure di cui abbiamo sempre parlato e quelle che abbiamo presentato domenica: mascherine, assembramenti e telelavoro. L'home office non è solo una bella idea, è importante che venga implementata ora».