Il governo vuole vietare i raduni oltre 15 persone

BERNA - In un progetto d'ordinanza, il Consiglio federale prevede un netto inasprimento delle misure di lotta contro il dilagare delle infezioni da coronavirus. Prevede in particolare mascherine protettive obbligatorie e il divieto di assembramenti di più di 15 persone in luoghi pubblici, anche all'aperto, nonché la raccomandazione di praticare il telelavoro.

Il progetto di ordinanza, che è stato pubblicato questa sera sui portali dei giornali di CH Media, è stato ottenuto da Keystone-ATS. Il governo lo ha trasmesso oggi pomeriggio per consultazione ai Cantoni. Secondo la bozza, i raduni di più di 15 persone in luoghi pubblici come piazze, parchi e sentieri devono essere vietati.

Per gli incontri privati di più di 15 persone (famiglia, amici) è necessario indossare una mascherina non appena non ci si siede per mangiare e bere. I posti dovranno essere assegnati. L'organizzatore dell'incontro dovrà prendere i dati di contatto dei presenti. Le riunioni private di oltre 100 persone possono essere tenute solo in strutture e aziende accessibili al pubblico.

Sono ammessi eventi pubblici con un numero di persone compreso tra 100 e 1000 partecipanti. Tuttavia, i presenti devono essere divisi in settori di massimo 100 persone. Inoltre, il Consiglio federale intende promuovere il telelavoro, come ha fatto durante la semifinale di primavera.

Dopodomani il Consiglio federale si riunirà per una seduta straordinaria intorno alle ore 11.00, come confermano a Keystone-ATS ambienti vicini al Consiglio federale.