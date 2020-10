Sci: quest'inverno si gareggia senza pubblico

BERNA - Gli organizzatori delle gare di coppa del mondo di sci alpino in Svizzera hanno deciso che per questa stagione, a causa del coronavirus, le competizioni si svolgeranno fondamentalmente senza pubblico.

In un comunicato odierno di Swiss-Ski, viene sottolineato che l'obiettivo principale è quello di riuscire a svolgere comunque le gare, nonostante la situazione difficile. Il tutto rendendo minimi i rischi per la salute delle persone.

Le discussioni, definite costruttive, fra Swiss-Ski, organizzatori e altri attori rilevanti come Swiss Olympic sono andate avanti per settimane. Senza pubblico sarà anche la gara di salto con gli sci a Engelberg (OW). Alcuni singoli individui potrebbero comunque essere invitati e posizionati in zone specifiche e in sicurezza.

Non si costruiranno a ogni modo tribune e si rinuncerà a ogni avvenimento di contorno, viene sottolineato nella nota. A seconda dell'evoluzione pandemica, queste decisioni potranno ancora venire modificate. I mancati introiti verranno compensati dai pacchetti di aiuti varati dalla Confederazione.