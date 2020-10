La disoccupazione a settembre è scesa al 3,2%, analisti sorpresi

BERNA - Il tasso di disoccupazione in Svizzera è sceso nel mese di settembre di 0,1 punti percentuali, passando al 3,2% dopo il 3,3% di agosto.

Un dato, quello comunicato dalla Segreteria di Stato dell'economia (Seco), che sorprende gli analisti, che si attendevano un aumento vista anche la complessa situazione legata all'incerta ripresa in contesto di pandemia. Sono molte le industrie elvetiche che stanno soffrendo il protrarsi dell'emergenza coronavirus.

In settembre, 148'560 persone sono state registrate come disoccupate presso i centri regionali per l'impiego svizzeri. Sono 2551 in meno rispetto al mese precedente. È calata in particolare la disoccupazione nella fascia tra i 15 e i 24 anni, che è passata dal 3,9% al 3,6%. Le altre fasce di età (25-49 e 50-64) sono rimaste praticamente invariate.

Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, ovvero in contesto pre-pandemia, la disoccupazione è aumentata di 49'462 unità (+ 49,9%).

Il dato grigionese - L'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni comunica oggi un lieve aumento della disoccupazione. Da 1403 persone senza lavoro in agosto a 1476 in settembre, pari a un tasso del 1,3%.

Sono invece 1210 le persone non disoccupate in cerca di un impiego. Si tratta di coloro che partecipano a misure di perfezionamento professionale o di occupazione. Oppure sono impiegati che prestano lavori con un guadagno intermedio. Rientra in questo gruppo anche chi si avvale unicamente dei servizi degli uffici regionali di collocamento (URC).

Sommando il numero dei disoccupati e quello delle persone non disoccupate alla ricerca di un impiego, nel mese di settembre si ottiene una somma di 2686. Si osserva quindi un aumento di 115 unità rispetto al mese precedente.