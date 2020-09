Sono 225 i nuovi casi, 10 i ricoveri e 2 i decessi

BERNA - Nelle ultime 24 ore l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha registrato 225 nuovi casi di coronavirus in Svizzera, per un totale di 52'871 da inizio pandemia.

Decessi e ospedalizzazioni - Da ieri ci sono stati 2 ulteriori decessi a causa del Covid-19. Le morti da coronavirus salgono così a 1'782. Le nuove ospedalizzazioni sono invece 10.

Contact tracing - Le persone in isolamento sono attualmente 3'300 e coloro che si trovano in quarantena per essere entrati in contatto con una o più persone affette da coronavirus sono 6'569. Sono invece 10'530 quelle in quarantena per essere entrate in Svizzera da un Paese a rischio.