La protesta in Piazza Federale non ha turbato la Sessione autunnale

BERNA - Un "campo climatico", con tanto di tende e capannoni, è stato allestito illegalmente nella notte su Piazza federale. I manifestanti, alcune centinaia, chiedono ai politici - la cui entrata a Palazzo federale per l'ultima settimana della Sessione autunnale non è stata impedita - di agire. In serata gli attivisti hanno respinto l'offerta di spostarsi in un altro luogo della città.

L'accampamento, all'insegna di "Rise Up for Change" (insorgi per il cambiamento), è pensato per durare una settimana. All'arrivo dei parlamentari, gli attivisti hanno cantato e gridato slogan per sottolineare le loro rivendicazioni in favore del clima.

L'azione si è svolta in modo pacifico, ha constatato un giornalista di Keystone-ATS sul posto. Nessuno ha ostacolato il passaggio dei parlamentari, che hanno potuto entrare normalmente a Palazzo federale.

Cionondimeno, la presidenza delle due Camere ha detto alla Città di Berna che la sessione autunnale non deve essere disturbata e di aspettarsi che le autorità bernesi facciano rispettare la legge il più rapidamente possibile.

In una nota inviata al Cantone e alla Città, la delegazione amministrativa dell'Assemblea federale scrive ch'essi dovrebbero constare l'illegittimità di questo evento non autorizzato e garantire il rispetto delle disposizioni legali applicabili.

Sgombero (parziale) per il mercato - In serata gli attivisti hanno indicato di aver respinto l'offerta delle autorità cittadine di trasferirsi alla Schützenmatte. Hanno però detto di voler spostare su un solo lato della piazza le parti mobili del campo di protesta.

Almeno metà Piazza federale sarà così a disposizione del mercato previsto domani, ha indicato Frida Kohlmann, portavoce di "Rise Up For Change". Dopo il mercato settimanale, gli attivisti vogliono però continuare con il "campo climatico" davanti a Palazzo federale.