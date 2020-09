Il rimedio naturale turgoviese che uccide il coronavirus

ZURIGO - Echinaforce, un preparato a base di erbe prodotto da una ditta turgoviese, ha un effetto curativo sul coranavirus. Ad attestarlo, stando a quanto indica oggi il Blick, è uno studio del laboratorio di Spiez (BE).

L'efficacia di Echinaforce è stata rilevata in vitro su cellule umane provenienti dalle vie respiratorie superiori: i dati mostrano che il prodotto è in grado di inattivare i virus Sars-CoV-2. Resta comunque da vedere come l'effetto possa riprodursi a livello fisiologico.

L'impatto antivirale si è manifestato quando il principio attivo è entrato in contatto diretto con l'agente patogeno: non appena i virus sono stati avvicinati con Echinaforce non si sono più ripresi. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista inglese Virology Journal.

Il prodotto - fabbricato dall'azienda A. Vogel AG di Roggwil (TG) a partire dalla pianta Echinacea purpurea - si mostra efficace anche nei confronti di Sars-CoV-1, che nel 2002 ha provocato una pandemia, e di Mers-CoV, presente soprattutto in Medio Oriente.

Il Blick, che lancia la notizia oggi a tutta pagina, non esista peraltro a parlare di «uno studio sensazionale» e di un «prodotto killer» nei confronti del Covid-19.