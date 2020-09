Stretta sulle mascherine a Zurigo

ZURIGO - Tra le località svizzere più colpite dal coronavirus, Zurigo ha deciso di correre ai ripari e di dare un ulteriore giro di vite nell'utlizzo delle mascherine. La Città ha infatti deciso d'introdurre l'obbligo d'indossare la mascherina nelle aree dell'amministrazione comunale accessibili al pubblico, nei musei cittadini e nelle scuole elementari, almeno per quel che riguarda i docenti. Queste tre nuove disposizioni, annunciate oggi dalle autorità, entreranno in vigore a partire da giovedì. «Abbiamo preso questi provvedimenti per evitare nuovi contagi e per far diminuire le quarantene», precisa il Consiglio comunale della Città sulla Limmat.

Da giovedì 10 settembre chiunque si recherà in un ufficio dell'amministrazione pubblica - dipendenti e avventori - dovrà quindi indossare la mascherina. Negli edifici scolastici la misura si applica solamente agli adulti che si trovano negli spazi comuni. Nelle aule l'utilizzo della mascherina sarà obbligatorio solo nel caso in cui non potrà essere rispettata la distanza fisica di 1.5 metri per più di 15 minuti.

A Zurigo, ricordiamo, l'utilizzo della mascherina nei negozi è obbligatoria dallo scorso 27 agosto. Contro questa decisione, presa per contrastare i numeri delle infezioni in aumento, è attualmente pendente un ricorso presso il Tribunale amministrativo di Zurigo.