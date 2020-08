Ulteriori 266 contagi, 8 ricoveri e 0 decessi nelle ultime 24 ore

BERNA - Le nuove infezioni da Covid-19 registrate nelle ultime 24 ore dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sono 266, 45 in meno rispetto a ieri. Il totale di contagi in Svizzera sale dunque a quota 39'026.

Decessi e ospedalizzazioni - Da ieri non sono stati registrati decessi. Da inizio pandemia le vittime di coronavirus in Svizzera sono state 1'719. Per quanto riguarda i ricoveri, sono stati registrate 8 nuove ospedalizzazioni, 11 in meno rispetto a ieri. Le persone che hanno avuto bisogno di rimanere in ospedale da inizio pandemia sono state 4'468.

Quarantena e isolamento - Con il rientro dalle vacanze, molti hanno dovuto mettersi in un regime di auto-quarantena, attualmente sono 21'421. Le persone in isolamento perché positive al coronavirus sono attualmente 1'877, mentre coloro che si trovano in quarantena dopo essere entrate in contatto con qualcuno di infetto sono 6'667.

Tamponi - Il numero totale di tamponi effettuati da inizio pandemia sono 910'283, 9'209 nelle ultime 24 ore. Il tasso dei test positivi negli ultimi 7 giorni è del 3.8%, dall'inizio dei controlli il tasso è del 5.1%. L'UFSP ricorda che diversi tamponi possono riguarda la stessa persona.